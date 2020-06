Meermansvaren, wedstrijden en zomercompetitie toegestaan vanaf 1 juli

Persbericht

Utrecht – Zeilers en kanovaarders kunnen hun meermansboten gereed gaan maken voor gebruik. Vanaf 1 juli mogen zij weer met elkaar sporten op het water zonder hierbij 1,5 meter afstand te moeten houden. Ook wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen weer plaatsvinden. Aan land blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Dat maakte minister-president Mark Rutte woensdagavond 24 juni tijdens een persconferentie bekend.

In het kort mag per 1 juli het volgende:

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Ook binnen-accommodaties van watersportverenigingen om te trainen mogen weer openen.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen worden gehouden.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (mits de gemeente akkoord is). En binnen maximaal 100 personen.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.

Let op! Er heerst nog onduidelijkheid over of meerdere personen in één motorboot of sloep, indien zij niet tot hetzelfde huishouden behoren, 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden en/of zij een mondkapje moeten dragen. Het Watersportverbond zoekt dit nader uit, berichtgeving volgt z.s.m. in de FAQ.

Verantwoord en veilig watersporten voor iedereen

De aangekondigde versoepelingen heeft de Nederlandse regering, overgenomen uit het “Sportsector opstartplan” van NOC*NSF. Dit plan is in samenwerking met alle sportbonden ontwikkeld om verantwoord veilig sporten en bewegen voor iedereen weer mogelijk te maken. Het Watersportverbond heeft actief meegewerkt aan het plan om het belang van de watersport te waarborgen en op te komen voor een zomersport met bij uitstek een bomvolle, aansprekende kalender.

Voor met name de wedstrijdorganiserende verenigingen en klassenorganisaties zijn de versoepelingen mooi nieuws. Zij hebben nu weer een perspectief op het varen van enkele wedstrijden deze zomer en najaar. Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond: “Dit is echt goed nieuws. Nu mogen we eindelijk weer. Ik gun het onze verenigingen en natuurlijk alle watersporters. Onze verenigingen hebben voorbeeldig meegewerkt de voorbije maanden, maar waren nu niet meer te houden. De verruiming voor andere sectoren ging knellen. Wij zijn goed voorbereid, kunnen onze sport reguleren en het is buiten. Wat mij betreft gaat heel Nederland deze zomer een boot in.”

Sportkantines weer open

Ook is tijdens de persconferentie officieel medegedeeld dat de sportkantines en terrassen op sportverenigingen per 1 juli open mogen. Dit was al reeds aangekondigd, maar diende nog officieel bevestigd te worden. Met de protocollen die klaar liggen kunnen de voorzieningen nu snel ingericht worden voor de (her)opening.

Meer informatie www.watersportverbond.nl