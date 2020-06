Schipper in hitte onwel, boot zinkt op Prinses Margrietkanaal

Spannenburg – Op het Prinses Margrietkanaal vlakbij Spannenburg is donderdagochtend een jacht gezonken. De schipper raakte onwel. Een passerend schip bood snel hulp. Via de verzekeraar is het schip vlot geborgen.

Rijkswaterstaat waarschuwt schippers om goed op te letten met deze hitte. (Omrop Fryslan, Leeuwarder Courant, RWS – Twitter)

