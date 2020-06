Oostvoorne – Boothandelaren maken overuren. “Alles wat vaart of kan drijven wordt verkocht”, stelt Gert-Jan Groenendijk van Boatcentre Voorne Putten.

“De verkoop is booming business, maar ook qua reparatiewerk is het een gekkenhuis. Mensen willen het water op. Het is mooi weer, ze kunnen niet wachten tot hun boot klaar is.” (Rijnmond)