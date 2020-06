Leeuwarden – De Vries Scheepsbouw in Makkum heeft samen met een schrootbedrijf uit Groningen volgens het Openbaar Ministerie personeel in gevaar gebracht. Bij beide bedrijven is het jacht van wijlen Freddy Heineken gesloopt dat vol asbest zat. Zowel De Vries Scheepsbouw als SimmereN Schroot moet zich dit najaar voor de strafrechters in Zwolle verantwoorden, leert onderzoek van de Leeuwarder Courant. Leeuwarder Courant.

