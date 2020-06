Over de man en de boot van de man die onzichtbaar, maar tegelijk onmisbaar was

Termunterzijl – Zaterdagmorgen. Een man werkt aan een bootje op een trailer in Termunterzijl. Het blijkt een bootje met een verhaal. ‘Het bootje was van mijn man, Tom van Dijk’, vertelt Yvonne Quispel. ‘Hij is onverwacht overleden aan hartfalen.’

Tom en Yvonne kwamen vanuit Den Haag naar Termunterzijl. ‘Tom was een onopvallende man, maar onmisbaar. Als hij er niet was, dan miste je hem’, vertelt Yvonne. ‘En hij was een waterman. De reden van onze verhuizing was dan ook de nabijheid van de zee. Hier kon hij zijn oude droom waarmaken: een eigen zeilboot. Maar hij wilde eigenlijk ook nog wel een sloepje en deze vond hij in Zweden.’ (RTVNoord)