Loosdrecht – Een 50-jarig huwelijksfeest is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan nadat de boot waarop het gezelschap zat in brand vloog op de Loosdrechtse Plassen. Niemand raakte gewond.

Het echtpaar voer met gezelschap op de Vierde Plas toen de brand uitbrak. De brandweer uit Loosdrecht rukte met een boot uit om de brand te blussen. De brandweer kon het vuur snel blussen en heeft de boot naar de haven gesleept. (NHD, www.regio14.nl)